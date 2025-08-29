Pflicht erfüllt – und das letztlich überzeugend. Nach dem 5:1 im Rheinlandpokal bei Bezirksligist SG Mörschbach geht bei den Fußballern des Rheinlandligisten TuS Immendorf der Blick auf den Samstag (16.30 Uhr) und das Heimspiel gegen die SG Hochwald. Dann soll im Idealfall der erste Dreier her, den die Mannschaft von TuS-Trainer Marvin Schenk am vergangenen Wochenende beim 1:1 in Linz knapp verpasst hatte.

Bittere Diagnose für Julian Ferdinand

„Wenn man sieht, dass es einige Rheinlandligisten erwischt hat, können wir sehr zufrieden sein“, blickt Schenk auf den Auftritt im Hunsrück, bei dem seine Elf nach einem zwischenzeitlichen 1:1 ab der 60. Minute für klare Verhältnisse gesorgt hatte. Doch in die Freude über das Weiterkommen mischte sich auch Mitgefühl mit Julian Ferdinand. Der Angreifer war einer von jenen sechs Akteuren, die in die Startelf rotiert waren, ehe ihn schon nach wenigen Minuten das Aus ereilte. Bei einem Zweikampf kam er unglücklich mit dem Knie auf, die erste Diagnose deutet auf einen Kreuzbandriss hin.

Kleiner Platz erfordert „pragmatische Lösungen“

„Das tut uns allen leid“, sagte Schenk, der abseits dieser unerfreulichen Nachricht in den beiden vergangenen Partien einen Entwicklungsschritt bei seinem Team festgestellt hat. Dies fortzusetzen ist der Plan für die kommenden Wochen, in denen die Immendorfer eine neue Heimstatt haben werden. Nach dem 0:4 zum Saisonauftakt gegen Wittlich haben auf dem Dörnchen die Arbeiten begonnen, Ende September oder Anfang Oktober soll der neue Kunstrasen liegen. Bis dahin zieht der TuS ins benachbarte Arenberg um und nutzt dort den Naturrasen. „Wir wollen dort eine echte Heimspielatmosphäre schaffen“, so der Coach, der sich mit dem Team bereits an die Umstände angepasst hat. Denn: Der Platz dort ist vergleichsweise klein, nicht an allen Stellen sind flüssige Kombinationen möglich. „Man muss vereinzelt auch einmal zu pragmatischen Lösungen greifen“, umschreibt Schenk elegant den Griff zu den einfachen Dingen des Fußballs. Heißt: Es darf auch mal ein langer Schlag nach vorn sein, zumal dort mit Robin Reichert, Jan Knopp oder auch Marcel Gimm entsprechende Abnehmer zur Verfügung stehen.

SG Hochwald gilt als „Wundertüte“

Während den Immendorfer die neuen Begebenheiten bereits vertraut sind, wartet mit der SG Hochwald Hentern eine große Unbekannte auf den TuS. Oder „eine Wundertüte“, wie Schenk es nennt. Eigentlich gelten die Gäste als renommierter Rheinlandligist, sind aber in dieser Saison bislang nicht recht in die Gänge gekommen und warten wie die Immendorfer noch auf ihren ersten Sieg. Dass in Tim Thielen einer ihrer besten aus der Vorsaison nun bei der TuS Koblenz aktiv ist, ändert nichts an Schenks Einschätzung, „dass sie vorn eine brutale Qualität haben“. Zuletzt setzte es indes zwei deutliche Klatschen (1:4 gegen Wittlich, 0:5 gegen Kirchberg), unter dem Strich stehen bei der SG Hochwald bereits zwölf Gegentore. Schenk: „Wir werden mit voller Intensität ins Spiel gehen.“