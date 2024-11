Rheinlandliga: Das 0:4 des TuS in Schweich wirdvon zwei schweren Verletzungen überschattet Immendorfer Duo muss ins Krankenhaus – Verletzungen überschatten 0:4 in Schweich 20.10.2024, 19:09 Uhr

Schweich. Das war eine schmerzhafte Niederlage für den TuS Immendorf: Nachdem der Rheinlandligist zuletzt eine kleine Serie hingelegt hatte, setzte es für die Mannschaft von Trainer Torben Kühl-Decker ein deutliches 0:4 (0:2) beim TuS Schweich.

Konsequenz: Statt sich von einem mutmaßlich direkten Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg abzusetzen, ist der Aufsteiger nun wieder auf einen Punkt an Immendorf herangerückt. Immerhin: Der TuS steht weiterhin über dem Strich. „Das war ein gebrauchter Tag“ Die Niederlage an der Mosel reihte sich dabei in etliche Spiele ein, in denen die Immendorfer reichlich Gegentore kassierten und nun schon 32 Treffer hinnehmen mussten.

Artikel teilen