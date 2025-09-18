Während beim TuS Immendorf nach dem 3:2-Sieg in allerletzter Sekunde erst einmal Durchatmen angesagt ist, hält die Misere von Gegner SG 99 Andernach weiter an. Das Warten auf den zweiten Saisonsieg in der Rheinlandliga ebenfalls.
Spätsommeridyll pünktlich zum Anstoß des Fußball-Rheinlandliga-Spiels zwischen der SG 99 Andernach und dem TuS Immendorf. Die hinter den Eifelbergen untergehende Sonne tauchte den Himmel im Westen in ein leuchtendes Abendrot. Selbstredend hatten die Akteure auf dem Kunstrasen für dieses stimmungsvolle Bild keinen Blick übrig.