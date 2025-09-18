3:2-Sieg für TuS in Andernach Immendorf „zieht“ Partie gegen SG 99 mit letzter Aktion Klaus Reimann 18.09.2025, 07:46 Uhr

i Immendorfs Lars Kilian (rotes Trikot) erzielte den zwischenzeitlichen Treffer zum 1:1 für sein Team. Am Ende besiegte die TuS die SG 99 Andernach um Alexis Weidenbach mit 3:2 - und schoss die Gastgeber noch tiefer in die Krise. René Weiss

Während beim TuS Immendorf nach dem 3:2-Sieg in allerletzter Sekunde erst einmal Durchatmen angesagt ist, hält die Misere von Gegner SG 99 Andernach weiter an. Das Warten auf den zweiten Saisonsieg in der Rheinlandliga ebenfalls.

Spätsommeridyll pünktlich zum Anstoß des Fußball-Rheinlandliga-Spiels zwischen der SG 99 Andernach und dem TuS Immendorf. Die hinter den Eifelbergen untergehende Sonne tauchte den Himmel im Westen in ein leuchtendes Abendrot. Selbstredend hatten die Akteure auf dem Kunstrasen für dieses stimmungsvolle Bild keinen Blick übrig.







