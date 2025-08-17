Eigentlich, so die Hoffnung beim TuS Immendorf, sollen in dieser Saison gerade die weiten Auswärtsfahrten in Eifel und Hunsrück etwas freudvollere Veranstaltungen als zuletzt werden, doch die erste Reise endete mit einer Niederlage: In Auw bei Prüm gab’s für die Immendorfer ein 2:3 gegen die SG Schneifel, der TuS musst damit nach zwei Spieltagen ohne Zähler.

„Generell ist es schon unser Anspruch, dass wir ansehnlich spielen wollen.“

Immendorfs Trainer Marvin Schenk﻿

„Natürlich hatten wir uns mehr vorgenommen“, sagte der Coach, für den die Partie zumindest einen Lerneffekt mit sich brachte. Zum Beispiel dürfte auf der Immendorfer Agenda stehen, in einer hektischen Partie mehr Ruhephasen in die Aktionen zu bringen – oder eben auch zur Kenntnis zu nehmen, dass man in von hitzigen Duellen geprägten Spielen mit gepflegten Aktionen nicht weiter kommt. „Generell ist es schon unser Anspruch, dass wir ansehnlich spielen wollen“, sagt Schenk – was seinem Team bei einer abgezockten Rheinlandliga-Mannschaft wie der SG Schneifel aber nur selten gelang.

Frühe Führung durch Sebastian Fischer

Dabei war der Auftakt durchaus vielversprechend. Die Immendorfer gingen bereits in der 6. Minute durch Sebastian Fischer in Führung. Mehr noch: Wenig später machte sich Robin Reichert auf den Weg und hätte auf 2:0 stellen können, wurde aber zu Fall gebracht. Aus Immendorfer Sicht ein klarer Fall von Notbremse, Schiedsrichterin Naemi Breier aus Ayl beließ aber bei einer Gelben Karte. Während der anschließende Freistoß nichts einbrachte, fing sich der TuS in der 25. Minute das 1:1 durch Nicolas Görres. „Es kam viel Hektik auf, es war kein sehr schönes Spiel“, blickte Schenk zurück, dessen Elf bis weit in die zweite Halbzeit aber zumindest auf einen Zähler hoffen konnte.

3:1 nach verhängnisvollen zwei Minuten

Doch dann kamen zwei verhängnisvolle Minuten, in denen sich die Waage auf die Seite der Gastgeber neigte. Zunächst fälschte Andreas Nicolai einen Freistoß der Hausherren unglücklich ins eigene Tor ab (72.), wenig später folgte das 3:1, was Schenk mit dem Begriff „Kindergartenfehler“ umschrieb. Konsequenz: Eine Viertelstunde vor dem Ende war die Sache praktisch durch.

3:2 durch Thörner kommt zu spät

„Wenn du dann gegen so eine Mannschaft zwei Toren hinterherläufst, wird es natürlich schwer“, ahnte der TuS-Trainer, dass der Tag kein erfolgreiches Ende nehmen würde. Immerhin: In der fünften Minute der Nachspielzeit verkürzte der eingewechselte Mattis Thörner aus 3:2, kurz darauf ergab sich sogar noch die Möglichkeit auf das 3:3. „Wegen der vielen Unterbrechungen wurden insgesamt zehn Minuten nachgespielt“, berichtete Schenk, der sich von der Unparteiischen gewünscht hätte, der Hektik etwas mehr Einhalt zu gebieten. „Doch wir müssen auf uns schauen, das war nicht der Grund für die Niederlage“, so der Coach, der nach zwei Spieltagen ohne jeden Zähler bereits erste Aufbauarbeit leisten muss – auch wenn die Auftaktniederlage in der Vorwoche gegen den vermeintlichen Überflieger Wittlich erfolgt war.

Immendorf: Metzgerodt – Weber, Claus, Pitsch (46. Thörner) – M. Fischer, Jarski (76. Kilian), Bruker (83. Ferdinand), Slowik (46. Nicolai) – Webel (66. Ohlig) – Reichert, S. Fischer.