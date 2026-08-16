Morbach ist das bessere Team Immendorf verliert nach 6:0 zum Start 1:3 im Hunsrück Mirko Bernd 16.08.2026, 19:19 Uhr

i Immendorfs Trainer Marvin Schenk (vorne) und sein „Co“ Julian Schmitz sahen eine verdiente 1:3-Niederlage ihres Teams in Monzelfeld gegen Morbach. Jörg Niebergall

Die FV Morbach war das bessere Team: Das erkannte der TuS Immendorf nach dem 1:3 am zweiten Spieltag der Rheinlandliga neidlos an. Vielleicht wäre aber trotzdem was drin gewesen.

Nach dem 6:0 zum Auftakt des TuS Immendorf gegen die SG Schneifel (immerhin Vierter der Vorsaison), musste der Fußball-Rheinlandligist zur FV Morbach, dem Achten der vergangenen Runde. Und die zeigte, dass mit ihr in dieser Spielzeit in anderen Gefilden gerechnet werden darf, denn Morbach gewann in Monzelfeld verdient mit 3:1 (2:0), hat nach zwei Spielen vier Punkte auf dem Konto und steht auf dem zweiten Platz hinter dem SV Laubach.







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