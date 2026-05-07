„Koblenzer“ Derby auf Dörnchen Immendorf und Mülheim haben 0:6 und 0:4 abgehakt Mirko Bernd 07.05.2026, 09:23 Uhr

i Das Hinspiel in Mülheim-Kärlich ging mit 2:1 an die rot gekleideten Immendorfer, bei denen hier Innenverteidiger Lukas Claus den Ball per Kopf klärt. Der lange und junge Neuzugang spielt eine starke Saison und verlängerte unter der Woche beim TuS. Am Freitagabend treffen er und seine Mülheim-Kärlicher Gegenspieler wieder aufeinander. Jörg Niebergall

Die klaren Niederlagen gegen die Top-Teams Ahrweiler und Wittlich waren schnell abgehakt für Mülheim und Immendorf, nun geht’s im „Koblenzer“ Derby gegeneinander. Unter Flutlicht auf dem Dörnchen treffen sich die beiden Rheinlandligisten am Freitag.

Wenn am Freitagabend um 20 Uhr auf dem Dörnchen die Partie in der Fußball-Rheinlandliga zwischen dem TuS Immendorf und der SG 2000 Mülheim-Kärlich angepfiffen wird, treffen zwei Mannschaften aufeinander, die in der Vorwoche mit den beiden besten Teams der Liga Bekanntschaft gemacht haben und deshalb mit zwei glatten Niederlagen in das direkte Aufeinandertreffen gehen.







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