Torloses Remis in Arenberg
Immendorf und Bitburg können mit dem 0:0 ganz gut leben
Viele enge Zweikämpfe wie hier zwischen Immendorfs Alec Webel (in Rot) und Bitburgs Pascal Alff gab es auf dem Arenberger Ausweichrasen zu sehen, Tore allerdings nicht, die Partie endete 0:0.
Wolfgang Heil

Ein Punkt für jeden. Und das nicht unverdient. Der TuS Immendorf und der FC Bitburg trennten sich in der Rheinlandliga 0:0, was auch dem Platz geschuldet war.

Bei einem 0:0 stellt sich hinterher immer die Frage: War es ein torloses Remis der besseren oder der schlechteren Sorte? So auch beim 0:0 des TuS Immendorf in der Fußball-Rheinlandliga gegen den FC Bitburg. Beide Trainer waren sich einig: Von der Intensität her war es gut, spielerisch war es auf dem Arenberger Rasenplatz fast nicht möglich, das Prädikat „besser“ zu erhalten.

