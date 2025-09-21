Ein Punkt für jeden. Und das nicht unverdient. Der TuS Immendorf und der FC Bitburg trennten sich in der Rheinlandliga 0:0, was auch dem Platz geschuldet war.
Bei einem 0:0 stellt sich hinterher immer die Frage: War es ein torloses Remis der besseren oder der schlechteren Sorte? So auch beim 0:0 des TuS Immendorf in der Fußball-Rheinlandliga gegen den FC Bitburg. Beide Trainer waren sich einig: Von der Intensität her war es gut, spielerisch war es auf dem Arenberger Rasenplatz fast nicht möglich, das Prädikat „besser“ zu erhalten.