Torloses Remis in Arenberg Immendorf und Bitburg können mit dem 0:0 ganz gut leben 21.09.2025, 18:58 Uhr

i Viele enge Zweikämpfe wie hier zwischen Immendorfs Alec Webel (in Rot) und Bitburgs Pascal Alff gab es auf dem Arenberger Ausweichrasen zu sehen, Tore allerdings nicht, die Partie endete 0:0. Wolfgang Heil

Ein Punkt für jeden. Und das nicht unverdient. Der TuS Immendorf und der FC Bitburg trennten sich in der Rheinlandliga 0:0, was auch dem Platz geschuldet war.

Bei einem 0:0 stellt sich hinterher immer die Frage: War es ein torloses Remis der besseren oder der schlechteren Sorte? So auch beim 0:0 des TuS Immendorf in der Fußball-Rheinlandliga gegen den FC Bitburg. Beide Trainer waren sich einig: Von der Intensität her war es gut, spielerisch war es auf dem Arenberger Rasenplatz fast nicht möglich, das Prädikat „besser“ zu erhalten.







