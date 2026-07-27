Turnier in Horressen Immendorf siegt im Finale gegen nachgerückte Hausherren Helmut Rosbach 27.07.2026, 15:45 Uhr

i Der TuS Immendorf (rechts Lukas Claus) behielt im Finale der Sportwoche gegen Gastgeber SG Horressen/Elgendorf/Malberger Kickers (in Aktion Steffen Decker) mit 1:0 die Oberhand. lukas-klaus-steffen-decker Andreas Hergenhahn

Der TuS Immendorf hat den CSSB-Cup in Horressen für sich entschieden. Im Finale setzte sich der Rheinlandligist gegen die Gastgeber durch, die eigentlich gar nicht für das Endspiel vorgesehen waren.

Seit der Jahrtausendwende gibt es das Fußballturnier in Horressen, und in diesem Jahr ist es bereits zum dritten Mal der CSSB-Cup. Doch diese Sportwoche wird so schnell niemand vergessen. Und das hat nicht nur sportliche Gründe. Für Kurt Decker, der seit 2010 die organisatorischen Fäden in der Hand hält, sind einige Dinge von besonderer Bedeutung: „Keine Rote Karte, kein Krankenwagen und vor allem keine kurzfristige Absage eines Vereins“, so ...







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