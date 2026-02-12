Rheinlandligist TuS Immendorf hat den Bezirksliga-Mitte-Spitzenreiter TuS Mayen mit einem 7:0 (0:0) nach Hause geschickt. Vier Tore steuerte Robin Reichert bei, darunter ein lupenreiner Hattrick. Eine klare Ansage kurz vor dem Start der Immendorfer.
