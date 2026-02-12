Alle Tore nach der Pause Immendorf schlägt Mayen 7:0, Reichert trifft viermal Mirko Bernd 12.02.2026, 04:40 Uhr

i Immendorfs wuchtiger Angreifer Robin Reichrt (vorne, in Rot) drehte wie sein Team in der zweiten Hälfte auf und traf viermal beim 7:0 im Test des Rheinlandligisten gegen den Mitte-Bezirksligisten TuS Mayen um Kevin Cabello. Jörg Niebergall

Rheinlandligist TuS Immendorf hat den Bezirksliga-Mitte-Spitzenreiter TuS Mayen mit einem 7:0 (0:0) nach Hause geschickt. Vier Tore steuerte Robin Reichert bei, darunter ein lupenreiner Hattrick. Eine klare Ansage kurz vor dem Start der Immendorfer.

Die Fußballer des TuS Immendorf haben ihr vorletztes Testspiel vor dem Rheinlandliga-Start am 22. Februar, wenn es für den Fünftletzten daheim gegen den Zehnten VfB Linz geht, mit 7:0 gegen den Bezirksliga-Mitte-Spitzenreiter TuS Mayen gewonnen. Zur Pause war auf dem Dörnchen in Immendorf noch kein Tor gefallen, danach gab es sieben auf einen Streich, Robin Reichert trug sich dabei viermal – unter anderem mit einem lupenreinen Hattrick vom 3:0 ...







Artikel teilen

Artikel teilen