TuS bleibt Angstgegner für SG Immendorf schlägt Andernach mit 3:1 René Weiss 10.11.2024, 20:10 Uhr

i Der TuS Immendorf (hier mit Marvin Weber und Maximilian Fischer) ließ die SG 99 Andernach (rechts: Gian Luca Dolon) auf heimischem Platz einmal mehr an sich abprallen. René Weiss

Es bleibt dabei, die SG 99 Andernach kann auf dem Immendorfer Sportplatz "Auf dem Dörn'chen nicht gewinnen. Derweil freut sich der TuS über den Sprung in die obere Tabellenhälfte.

Immendorf. Der TuS Immendorf hat in der Fußball-Rheinlandliga seine Klettertour fortgesetzt und ist dank des 3:1 (1:1)-Heimsiegs gegen die SG 99 Andernach zum ersten Mal in dieser Saison in der oberen Tabellenhälfte angekommen. Der verdiente Dreier ließ die Mannschaft von Torben Kühl-Decker am FC Bitburg und dem VfB Wissen vorbeiziehen.

