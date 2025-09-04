Von sieben geschossenen Toren fehlen praktisch fünf beim TuS Immendorf am Sonntag, wenn es in der Rheinlandliga zu Eintracht Trier II geht. Doch TuS-Trainer Marvin Schenk vertraut auf den großen Kader.

Musste sich Fußball-Rheinlandligist TuS Immendorf vor und während dem 4:2 gegen die SG Hochwald am vergangenen Sonntag eher mit der Torwartfrage beschäftigen, so steht vor der Auswärtspartie des TuS am Sonntag (15.30 Uhr) bei Eintracht Trier II eine andere Frage im Raum: Wer soll die Tore schießen?

Sieben Treffer haben die Immendorfer bislang geschossen, vier Punkte haben sie damit geholt. Jeweils zwei Tore machten Jan Knopp und Jan Bruker, beide schnürten den Doppelpack beim bislang einzigen Saisonsieg. Und ein Tor kam von Robin Reichert beim 1:1 in Linz dazu. Dieses Trio wird Trainer Marvin Schenk aber bei der Eintracht-Reserve fehlen, die Angreifer Knopp und Reichert nur am Wochenende urlaubsbedingt, der offensive Mittelfeldmann Jan Bruker bis nach der Winterpause, da es ihn für ein Auslandssemester nach Frankreich zieht. „Das ist herausfordernd“, weiß Schenk, „aber wir haben einen sehr großen Kader.“

A-Junior Kliesrath﻿ dieses Mal zwischen den Pfosten

Und wenn der mal nicht ausreicht, ist ja immer noch die zweite Mannschaft da – wie im ungewöhnlichen Fall von Torwart Jan Blankenberg, der durch die „Ausfälle“ der anderen drei im Normalfall vorgesehenen TuS-Keeper zu seinem Rheinlandliga-Debüt kam und schließlich erleichtert – wie er im RZ-Interview gestand – den Dreier mitfeiern durfte. Blankenberg wird auch in Trier auf der Bank sitzen, im Tor wird A-Junior Felix Kliesrath stehen. Der wurde im August 18 Jahre jung, im Rheinlandpokal beim 5:1 bei Bezirksligist Mörschbach stand er bereits zwischen den Pfosten. Die etatmäßige Nummer eins, Jannick Brodt, ist weiter verletzt, Kilian Metzgeroth hatte gegen Hochwald Rot gesehen, für ihn kam Blankenberg. „Wir gehen nur von einem Spiel Sperre aus“, sagt Schenk.

Heißt: Es wird laut Schenk „zwei, drei Änderungen“ in der Startelf geben, im Gros wird aber wohl die Mannschaft auf dem Feld stehen, die den ersten Erfolg dieser Spielzeit eingetütet hat. Die vier Punkte aus vier Spielen bezeichnet Schenk als „okay, das ist eine gute Basis“. Zumal es vergangene Saison zu diesem Zeitpunkt erst ein Zähler war.

Gäste rechnen fest mit Regionalliga-Verstärkung

Trier II hat ebenfalls vier Zähler, die aber mit Vorsicht zu genießen sind, denn der 2:1-Sieg gegen die SG Mülheim-Kärlich wurde der „kleinen“ Eintracht aberkannt, da sie im Tor den nicht-spielberechtigten Ben Schmit (jüngerer Jahrgang A-Jugend) eingesetzt hatte. Und wenn man Schenks Aussage dazunimmt, dass man in der Liga gegen jeden eine Chance hat, „wenn man mal Wittlich, Ahrweiler und Mülheim-Kärlich ausklammert“, dann wird deutlich, dass Trier II eine Menge (junge) Qualität besitzt als Aufsteiger. Zumal der eine oder andere Regionalliga-Akteur von der Bank dazustoßen dürfte, da die Trierer Erste schon am Samstag zu Hause gegen Bayern Alzenau spielt. „Damit rechnen wir fest“, sagt Schenk. Mit etwas Zählbarem für seine Elf aber auch. Es muss nur jemand die Tore schießen. Zumindest für einen Sieg.