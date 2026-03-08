Trierer Reserve ist zu stark
Immendorf rutscht nach 0:4 auf einen Abstiegsplatz ab
Immendorfs Kapitän Marvin Weber (in Rot) versuchte zwar alles mit seinem Team, um der Trierer Reserve beizukommen, aber das gela
Immendorfs Kapitän Marvin Weber (in Rot) versuchte zwar alles mit seinem Team, um der Trierer Reserve beizukommen, aber das gelang beim 0:4 nur ab und an.
Jörg Niebergall

Der TuS Immendorf ist durch die Niederlage gegen Eintracht Trier II auf einen Abstiegsplatz in der Rheinlandliga gerutscht. Allerdings war es eine Niederlage, die man aufgrund der Stärke des Gegners halbwegs verschmerzen konnte. 

Lesezeit 3 Minuten
Der Abstiegskampf in der Fußball-Rheinlandliga bleibt eine ganz enge Kiste und der TuS Immendorf mittendrin. „Das sind nicht die Gegner, die wir schlagen müssen“, meinte Trainer Marvin Schenk nach der 0:4 (0:2)-Niederlage gegen den Fünften Eintracht Trier II.

Ressort und Schlagwörter

RheinlandligaSport
Samstag & Montag
Neues aus der Rheinlandliga

Noch mehr Fußball: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Rheinlandliga gibt es immer samstags und montags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren