Trierer Reserve ist zu stark Immendorf rutscht nach 0:4 auf einen Abstiegsplatz ab Matthias Schlenger 08.03.2026, 20:23 Uhr

i Immendorfs Kapitän Marvin Weber (in Rot) versuchte zwar alles mit seinem Team, um der Trierer Reserve beizukommen, aber das gelang beim 0:4 nur ab und an. Jörg Niebergall

Der TuS Immendorf ist durch die Niederlage gegen Eintracht Trier II auf einen Abstiegsplatz in der Rheinlandliga gerutscht. Allerdings war es eine Niederlage, die man aufgrund der Stärke des Gegners halbwegs verschmerzen konnte.

Der Abstiegskampf in der Fußball-Rheinlandliga bleibt eine ganz enge Kiste und der TuS Immendorf mittendrin. „Das sind nicht die Gegner, die wir schlagen müssen“, meinte Trainer Marvin Schenk nach der 0:4 (0:2)-Niederlage gegen den Fünften Eintracht Trier II.







