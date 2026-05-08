Fünfter Heimsieg in Serie Immendorf rehabilitiert sich gegen Mülheim erneut Matthias Schlenger 08.05.2026, 23:18 Uhr

i Immendorfs Robin Reichert (rotes Trikot) bejubelt das 2:0 gegen die SG Mülheim-Kärlich. Am Ende stand ein knapper, abr sicher nicht unverdienter 2:1-Sieg für seine Mannschaft. Jörg Niebergall

Klatsche gegen Ahrweiler, Sieg gegen Mülheim-Kärlich. Die Konstellation gab es für den TuS Immendorf in dieser Saison schon einmal. Im ersten Anlauf folgte auf ein 0:10 ein 2:1, dieses Mal reagierte der TuS wieder mit einem 2:1 auf ein 0:6.

Das gleiche Kunststück wie in der Hinrunde der laufenden Fußball-Rheinlandliga-Saison gelang dem TuS Immendorf: Auf eine deftige Niederlage gegen Ahrweiler ließ die Mannschaft von Marvin Schenk einen Dreier gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich folgen und entschied auch das fünfte Heimspiel in Serie für sich.







Artikel teilen

Artikel teilen