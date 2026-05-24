1:3-Niederlage gegen Kirchberg Immendorf reagiert schneller als Real Madrid Matthias Schlenger 24.05.2026, 20:42 Uhr

i Auch wenn der Zweikampf zwischen Kirchbergs Dennis Schröder (gelbes Trikot) und Immendorfs Mattis Thörner durchaus intensiv daherkommt, war die Partie, die die Gäste aus Kirchberg mit 3:1 gewannen, durch und durch fair. Die Emotionen gab es eher Abseits des Spiels. Wolfgang Heil

Mit dem Abpfiff der Partie zwischen dem TuS Immendorf und dem TuS Kirchberg haben sich alle Rheinlandligamannschaften in die Sommerpause verabschiedet. Dass die Gäste mit 3:1 gewannen, spielte an einem emotionalen Tag eine untergeordnete Rolle.

Um 18.11 Uhr war mit dem Schlusspfiff von Referee Ralf Volk die Fußball-Rheinlandliga-Saison 25/26 Geschichte. Im spätesten der Sonntagsspiele des letzten Spieltags verbuchte der TuS Kirchberg einen 3:1 (2:0)-Auswärtssieg beim TuS Immendorf. Das beschert Kirchberg im Endklassement Platz 9, während Immendorf den angepeilten Rheinlandliga-Punkterekord von 42 Zählern knapp verpasste und die Saison auf Rang 13 beendet.







Artikel teilen

Artikel teilen