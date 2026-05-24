Mit dem Abpfiff der Partie zwischen dem TuS Immendorf und dem TuS Kirchberg haben sich alle Rheinlandligamannschaften in die Sommerpause verabschiedet. Dass die Gäste mit 3:1 gewannen, spielte an einem emotionalen Tag eine untergeordnete Rolle.
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Um 18.11 Uhr war mit dem Schlusspfiff von Referee Ralf Volk die Fußball-Rheinlandliga-Saison 25/26 Geschichte. Im spätesten der Sonntagsspiele des letzten Spieltags verbuchte der TuS Kirchberg einen 3:1 (2:0)-Auswärtssieg beim TuS Immendorf. Das beschert Kirchberg im Endklassement Platz 9, während Immendorf den angepeilten Rheinlandliga-Punkterekord von 42 Zählern knapp verpasste und die Saison auf Rang 13 beendet.