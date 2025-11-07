2:1-Sieg in Mülheim-Kärlich Immendorf meldet sich nach 0:10 eindrucksvoll zurück Matthias Schlenger 07.11.2025, 23:34 Uhr

i Das war die Reaktion, die sich Immendorfs Coach Marvin Schenk gewünscht hatte. Seine Mannschaft bejubelte einen 2:1-Sieg bei der SG 2000 Mülheim-Kärlich. Jörg Niebergall

Während sich der TuS Immendorf von der Klatsche gegen Ahrweiler rehabilitiert hat, schlittert die SG 2000 Mülheim-Kärlich nach der 1:2-Niederlage langsam in eine Krise. Fünf der jüngsten sechs Spiele wurden verloren.

Das war nicht nur die gewünschte Reaktion, sondern auch das erhoffte Ergebnis: Im Derby der Fußball-Rheinlandliga siegte der TuS Immendorf eine Woche nach dem 0:10 daheim gegen Ahrweiler mit 2:1 (1:0) bei der SG 2000 Mülheim-Kärlich. Damit bewies der rechtsrheinische Stadtteilclub, was den Fußball immer wieder ausmacht.







