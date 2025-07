Der TuS Immendorf geht in sein drittes Jahr als Rheinlandligist – und will sich erneut mit bescheidenen Mitteln gegen die Konkurrenz behaupten. Der neue Trainer Marvin Schenk hat auch so seine Ideen, wie das gelingen kann.

In Immendorf fühlt man sich in der Rolle wohl, gewissermaßen in einem gallischen Dorf Fußball zu spielen. Wer hoch oben über Koblenz antritt, soll zwar nicht wie einst bei Asterix und Obelix achtkantig in Richtung Stadt geschleudert werden – aber eine gewisse Furcht will man den vermeintlich überlegenen Gegnern schon einjagen, die auf dem „Dörnchen“ auflaufen. Und: Als verschworene Einheit will man wie schon in den vergangenen beiden Jahren manches Defizit gegenüber der Konkurrenz kompensieren, in Immendorf rühmt man sich damit, dass die Kameradschaft wichtiger ist als der eine oder andere Geldschein.

„Wir wollen unangenehm bleiben.“

Der neue TuS-Trainer Marvin Schenk

Neu in Immendorf: Trainer Marvin Schenk

Das alles zusammen sind nicht die schlechtesten Voraussetzungen für Marvin Schenk, der als neuer TuS-Trainer die Absicht hat, das nächste Kapitel der Geschichte weiterzuschreiben. Sein Vorgänger Torben Kühl-Decker, der aus familiären Gründen fortan im Hintergrund tätig sein wird, hat ein bestelltes Feld hinterlassen. Die Fluktuation hält sich seit jeher in Grenzen, das Gerüst um Kapitän Marvin Weber steht. „Vieles von dem, was die Mannschaft stark macht, wollen wir natürlich beibehalten. Wir wollen unangenehm bleiben“, sagt der 29-jährige Schenk, der bis zum vergangenen Winter die U19 der Spvgg Wirges trainiert hat und schon dort manchem größeren Verein in der A-Junioren-Regionalliga eine unliebsame Überraschung beschert hat.

Ziel: Mehr Kontrolle in den Aktionen

Aber: Ganz nach dem Motto „Stillstand ist Rückschritt“ ist es Schenks Ziel, das Spiel des TuS facettenreicher zu gestalten. „Ich möchte, dass wir aktiv und mutig agieren“, sagt er. Was zunächst recht unverbindlich klingt, ist für Schenk vor allem eine Frage der Mentalität, des Mind-Sets, wie es neudeutsch heißt. Sein Credo lautet seit jeher, „dass wir jedes Spiel zu unserem Spiel machen müssen“. Nun war die Grundhaltung der Immendorfer zum Spiel seit jeher ausgeprägt, Schenk will dies mit neuen Impulsen verstärken. „Das Spiel mit dem Ball können wir sicher verbessern“, sagt er, was er mit einer taktischen Umstellung untermauern will. In der Vorbereitung wurde am Wechsel hin zu einer Dreierkette gearbeitet, der neue Coach verspricht sich davon insgesamt mehr Kontrolle.

Brodt als Nachfolger von Behr im Tor?

Anders als zuletzt ist es demnach durchaus möglich, dass die Immendorfer mit drei Innenverteidigern die letzte Linie bilden. Einer davon könnte Lukas Claus sein, der von der A-Jugend von Rot-Weiss Koblenz kommt, der 18-Jährige bringt mit fast zwei Metern Körpergröße in jedem Fall gute körperliche Voraussetzungen mit. In nahezu allen Mannschaftsteilen weiß Schenk um ein gewachsenes Gefüge, lediglich im Tor stellen sich die Immendorfer zwangsläufig neu auf. Weil sich Marcel Behr eine Etage weiter oben bei Rot-Weiss Koblenz versucht und Dario Weins zu seinem Heimatverein nach Müden zurückkehrt, braucht es eine neue Nummer eins. In Kilian Metzgeroth (kommt aus Kelberg), Felix Kliesrath (eigene Jugend) und Jannick Brodt (Dietkirchen) haben die Immendorfer drei Schlussmänner gefunden, Letzterer geht laut Schenk als Favorit ins Rennen um den Platz zwischen den Pfosten.

Heimisches Dörnchen ist noch eine Baustelle

Eine Baustelle des neuen Coaches wird sein, die Wellenbewegungen während der Saison zu glätten. Im Vorjahr folgte auf einen mäßigen Start eine furiose Serie im Herbst, ehe es im Frühjahr zwischenzeitlich noch einmal eng wurde. Natürlich, die Immendorfer wollen auch das dritte Jahr in der Rheinlandliga unbeschadet überstehen, den Begriff „Klassenverbleib“ verwendet Schenk aber eher ungern. „Ich war schon immer ein Trainer, der die Ziele eher mutig formuliert“, sagt er. Sich nur den Nichtabstieg vorzunehmen, heißt für ihn, „dass man irgendwie über dem Strich bleiben will“. Es soll nicht gezittert werden, wohlwissend, dass es dafür dann auch den einen oder anderen Punkt mehr in der Fremde braucht als zuletzt.

Gut möglich allerdings, dass es auch noch ein bisschen dauert, ehe die Immendorfer auf dem heimischen Gelände getreu Schenks Motto das Spiel zu ihrem Spiel machen. Auf dem Dörnchen wird in diesem Sommer ein neuer Kunstrasen verlegt, nach Lage der Dinge muss zumindest das erste Heimspiel auf einem umliegenden Platz ausgetragen werden.

TuS Immendorf

Zugänge: Jannick Brodt (TuS Dietkirchen), Kilian Metzgeroth (DJK Kelberg), Alec Webel (SG Saartal), Marko Slowik, Alexander Ohlig (beide SG 2000 Mülheim-Kärlich II), Lukas Claus (FC RW Koblenz A-Jugend), Felix Kliesrath (eigene A-Jugend).

Abgänge: Marcel Behr (FC RW Koblenz), Dario Weins (SG Müden), Julian Maria Gasper (FC Emmelshausen-Karbach), Paul Kern (SV Weitersburg).

Kader, Tor: Jannick Brodt, Kilian Metzgeroth.

Abwehr: Marvin Weber, Marcel Pitsch, Andreas Köppen, Max Lange, Lukas Claus, Maximilian Fischer, Mattis Thörner, Tony Streich, Julian Schmitz, Jannik Jarski.

Mittelfeld: Andreas Nicolay, Lars Kilian, Santino Chirico, Sebastian Fischer, Jan Bruker, Yannis Jochem, Cheriff Midijawa, Marko Slowik, Christian Wild.

Angriff: Robin Reichert, Marcel Gimm, Jan Knopp, Alec Webel, Alexander Ohlig, Julian Ferdinand.

Trainer: Marvin Schenk, Julian Schmitz, Julian Moog.

Saisonziel: gesichertes Mittelfeld.

Favoriten: Wittlich, Ahrweiler.