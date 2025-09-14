Der TuS Immendorf fängt sich seine Gegentore zu leicht. Auch gegen den VfB Wissen war das so. Dennoch wäre das 1:3 vermeidbar gewesen – wenn der TuS selbst in Führung gegangen wäre. Die Chance dazu war da: vom Elfmeterpunkt.

Die Spieler des TuS Immendorf standen lange Zeit im Mannschaftskreis. Als dieser sich auflöste, hatten die Akteure des VfB Wissen den Horchheimer Kunstrasenplatz bereits in Richtung Umkleidekabine verlassen. Immendorfs Trainer Marvin Schenk hatte nach der 1:3 (0:1)-Niederlage einiges zu erzählen und zu korrigieren. „Es geht zu einfach, wie wir unsere Gegentore kassieren“, brachte er die Entstehung der drei Gegentore auf einen Nenner. Mittlerweile sind es in sechs Partien in der Fußball-Rheinlandliga bereits 20 an der Zahl. „90 Prozent davon sind absolut vermeidbar“, fand Schenk. Die Wissener hingegen legten nach dem 1:1 gegen Wittlich den ersten Dreier nach und stehen nun auf Platz 13 mit fünf Punkten, der TuS ist Drittletzter mit weiter vier Zählern.

Die Gastgeber, die aufgrund der Arbeiten am Kunstrasenplatz auf dem Dörnchen nach Horchheim ausgewichen waren, hätten nach einer Viertelstunde in Führung gehen können. Nachdem Wissens Jonas Fuhrmann Alec Webel gefoult hatte und der in vielen Situationen unsichere Schiedsrichter Lennart Steppe den Tatort von knapp vor dem Strafraum in den Sechzehner verlegte, scheiterte Kapitän Marvin Weber mit einem unpräzise geschossenen Elfmeter an Lukas Litschel. „Ich glaube, dass das Spiel anders läuft, wenn wir da das 1:0 machen“, mutmaßte Schenk.

Gäste haben am Anfang Glück

Das Spiel lief danach zumindest anders als in der vom TuS bestimmte Anfangsviertelstunde. „Wir hatten zu Beginn zweimal Glück“, sagte Gästetrainer Dirk Spornhauer. Schon nach drei Minuten schoss Sebastian Fischer nach dem dritten Eckstoß in Folge aus der Nahdistanz drüber, dann traf Marcel Gimm den Innenpfosten (8.). Webers verschossener Foulelfmeter schien den VfB aufzuwecken. Til Cordes auf der linken und Maxim Gorohov auf der rechten Seite brachten Schenks Elf in Bedrängnis. Der junge Immendorfer Coach wollte das nicht mit einer Systemfrage – die Rot-Weißen spielen in dieser Runde mit einer Dreier- beziehungsweise Fünferkette – in Verbindung bringen. „Wir brauchen zu lange, um zu schalten. Es ist zu schlecht für die Rheinlandliga, wie wir uns bei den Gegentoren verhalten. Das hat nichts mit unserer Spielidee zu tun.“

Immendorfs Bester, der erst 20-jährige Schlussmann Kilian Metzgeroth, stand mit starken Paraden gegen Cordes (18.) und zweimal gegen Micha Fuchs (23., 24.) seinen Mann. Das 0:1 konnte Metzgeroth nicht verhindern, Gorohovs Querpass von rechts musste Cordes nur noch abstauben (45.+1). „Wir haben uns danach in der Kabine vorgenommen, stabil zu stehen“, verriet Spornhauer den Wissener Plan für Hälfte zwei. Er spürte schnell, dass es seinem Team leicht gemacht wurde, Lücken zu finden. Und so sprach auch er genauso wie sein Trainerkollege auf der anderen Seite von „einfachen Toren“. Und wie einfach. Aus einem Einwurf heraus fiel das 0:2 durch Micha Fuchs (50.), ein weiter Abschlag von Lukas Litschel diente als direkte Vorarbeit für Lukas Bechers 0:3 (66.).

„Die Mannschaft hat sich ein Kompliment dafür verdient, wie sie heute hier ohne gelernten Stürmer aufgetreten ist.“

Dirk Spornhauer, Trainer VfB Wissen

„Die Mannschaft hat sich ein Kompliment dafür verdient, wie sie heute hier ohne gelernten Stürmer aufgetreten ist. Wir wollten aus den drei Spielen gegen Wittlich, Immendorf und Linz sechs Punkte holen“, erklärte Spornhauer. Nach zwei Dritteln dieser Aufgaben stehen die Siegstädter bei vier Zählern. Spornhauers Ziel: „Am Mittwoch werden wir alles geben, um gegen Linz nachzulegen.“

Der TuS hatte in der Schlussviertelstunde seine beste Phase. Litschel fischte einen Freistoß aus dem Giebel (85.), Robin Reichert köpfte dann zum 1:3 ein (86.). Der „Ehrentreffer“ konnte aber die Schläfrigkeiten zuvor nicht kompensieren. „Unsere defensiven Fehler dürfen nicht passieren“, nahm Schenk mit. Am Mittwoch ist seine Mannschaft bei der SG 99 Andernach zu Gast, der der Immendorfer Trainer ähnliche Anlagen wie Wissen zuspricht – mit viel Emotion und langen Bällen. „Wir müssen den Fight unbedingt annehmen.“ Am Ende spielte bei Immendorf auch der Frust mit. Der eingewechselte Alexander Ohlig holte sich binnen vier Minuten Gelb und dann Gelb-Rot ab. Er ist am Mittwoch außen vor.

TuS Immendorf - VfB Wissen 1:3 (0:1)

Immendorf: Metzgeroth - M. Fischer (86. Jochem), Claus, M. Weber - Slowik (56. Reichert), Jarski, Kilian, Thörner - S. Fischer, Webel (86. Wild) - Gimm (70. Ohlig).

Wissen: Litschel - Zehler, Krauß, Fuhrmann, Tuysuz - P. Weber, Winzenburg - Gorohov, Fuchs (88. Leidig), Cordes - Becher.

Schiedsrichter: Lennart Steppe (Leihgestern).

Zuschauer: 170.

Tore: 0:1 Til Cordes (45.+1), 0:2 Micha Fuchs (50.), 0:3 Lukas Becher (66.), 1:3 Robin Reichert (86.).

Besonderheit: Gelb-Rote Karte für Alexander Ohlig (90.+3/Immendorf).