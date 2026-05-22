„Mister Motivation“ hört auf Immendorf holt Canaj, Kirchberg kommt ohne Papa Heimer Mirko Bernd 22.05.2026, 14:54 Uhr

i Am Sonntag dürfte es ein paar Grad wärmer werden als im Hinspiel zwischen Kirchberg (am Ball mit Louis Wilki) und dem TuS Immendorf um Alec Webel (rechts), das die Hunsrücker verdient mit 3:1 gewannen. Im Rückspiel wollen die Immendorfer den Spieß umdrehen. DENNIS IRMITER PHOTO-MOMENTS. Dennis Irmiter

Die Partie zwischen dem TuS Immendorf und dem TuS Kirchberg in der Rheinlandliga könnte durchaus Goldene-Ananas-Charakter haben. Hat sie aber nicht, denn es stehen einige Abschiede an – und die Gastgeber könnten ihren Punkterekord knacken.

Es wird zwar recht entspannt zugehen in der Fußball-Rheinlandliga am Sonntag (16 Uhr) zwischen dem TuS Immendorf und dem TuS Kirchberg. Aber auch nicht zu sehr, denn zum einen wollen beide mit einem guten Gefühl aus der Saison gehen und zum anderen könnte der heimische TuS den auswärtigen TuS noch einkassieren in der Tabelle, Immendorf steht mit 41 Punkten auf Platz 13, Kirchberg mit einem Zähler mehr auf „Zehn“.







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