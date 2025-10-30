Rückkehr aufs Dörnchen geplant Immendorf hat Sehnsucht, Ahrweiler hat keine Angst 30.10.2025, 12:00 Uhr

i Zurück nach Gelb-Rot-Sperre: Immendorfs Innenverteidiger Lukas Claus (in Rot) darf gegen Ahrweiler wieder ganz eng am Mann sein wie hier beim 3:1 gegen Rübenach mit Hamza Aliou - und zwar in der Partie, in der er nach 73 Minuten vom Feld musste. Jörg Niebergall

Dass der TuS Immendorf nicht als Favorit in das Rheinlandliga-Duell mit dem Ahrweiler BC geht, liegt auf der Hand. Favorit sind die Gäste. Wo sie das sein werden, ist noch offen. Geplant ist die Rückkehr aufs Dörnchen beim Außenseiter Immendorf.

Die Sehnsucht nach dem heimischen und frisch aufgehübschten Dörnchen-Kunstrasen ist groß beim Fußball-Rheinlandligisten TuS Immendorf. Ob diese Sehnsucht gestillt wird, entscheidet sich erst am Freitag. Angesetzt ist die Partie gegen den Ahrweiler BC am Sonntag um 15 Uhr noch in Niederberg.







