Dass der TuS Immendorf nicht als Favorit in das Rheinlandliga-Duell mit dem Ahrweiler BC geht, liegt auf der Hand. Favorit sind die Gäste. Wo sie das sein werden, ist noch offen. Geplant ist die Rückkehr aufs Dörnchen beim Außenseiter Immendorf.
Die Sehnsucht nach dem heimischen und frisch aufgehübschten Dörnchen-Kunstrasen ist groß beim Fußball-Rheinlandligisten TuS Immendorf. Ob diese Sehnsucht gestillt wird, entscheidet sich erst am Freitag. Angesetzt ist die Partie gegen den Ahrweiler BC am Sonntag um 15 Uhr noch in Niederberg.