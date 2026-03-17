TuS hat die SG 99 zu Gast Immendorf hat den Druck, Andernach macht ihn sich Mirko Bernd 17.03.2026, 10:00 Uhr

i Am Mittwochabend treffen sich Andernachs Alexis Weidenbach (in Weiß) und Immendorfs Mattis Thörner wieder, dieses Mal aufm Dörnchen. Das Hinspiel gewann der TuS mit 3:2 bei der SG 99, ein Resultat, das die Immendorfer im Abstiegskampf gerne wieder nehmen würden. René Weiss

Das Hinspielergebnis vom 17. September 2025 würden sie beim TuS Immendorf im Abstiegskampf der Rheinlandliga dankend annehmen. Mit 3:2 gewann der TuS bei der SG 99 Andernach. Die kommt am Mittwoch nach Immendorf zum Rückspiel.

Die einen haben Druck, die anderen müssen ihn sich machen. So in etwa ist die Konstellation vor dem Heimspiel des TuS Immendorf in der Fußball-Rheinlandliga am Mittwochabend um 19.30 Uhr aufm Dörnchen gegen die SG 99 Andernach. Es ist das zweite Spiel für beide in der englischen Woche des Verbandsoberhauses, Spiel eins brachte nur den Andernachern das gewünschte Resultat.







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