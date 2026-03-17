Das Hinspielergebnis vom 17. September 2025 würden sie beim TuS Immendorf im Abstiegskampf der Rheinlandliga dankend annehmen. Mit 3:2 gewann der TuS bei der SG 99 Andernach. Die kommt am Mittwoch nach Immendorf zum Rückspiel.
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Die einen haben Druck, die anderen müssen ihn sich machen. So in etwa ist die Konstellation vor dem Heimspiel des TuS Immendorf in der Fußball-Rheinlandliga am Mittwochabend um 19.30 Uhr aufm Dörnchen gegen die SG 99 Andernach. Es ist das zweite Spiel für beide in der englischen Woche des Verbandsoberhauses, Spiel eins brachte nur den Andernachern das gewünschte Resultat.