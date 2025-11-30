TuS verliert 0:1 in Wittlich Immendorf hält dagegen, Rot-Weiss-Coach sieht Rot Mirko Bernd 30.11.2025, 19:39 Uhr

i Symbolbild Verein/RZ-Grafik/Svenja Wolf

Knapp verloren ist auch verloren. Kostet normalerweise als Phrase, ist aber auch nicht von der Hand zu weisen. Auch nicht beim TuS Immendorf, der in der Rheinlandliga nur 0:1 beim Titelkandidaten Rot-Weiss Wittlich unterlag.

Nein, kaufen kann man sich in der Regel nichts für eine knappe Niederlage bei einem Top-Favoriten. Das ist auch den Verantwortlichen beim Fußball-Rheinlandligisten TuS Immendorf bewusst. Und doch nehmen sie einiges mit aus dem 0:1 (0:1) bei Rot-Weiss Wittlich.







