5:3 im Test gegen Anadolu Immendorf gelingt die Generalprobe 17.02.2025, 14:21 Uhr

i Symbolbild Verein/RZ-Grafik/Svenja Wolf

Viele Tore, wenig Spieler: Der letzte Test des TuS Immendorf vor dem Re-Start der Rheinlandliga war durchaus aufschlussreich.

Die Generalprobe ist geglückt: In einer torreichen Partie setzte sich Fußball-Rheinlandligist TuS Immendorf im letzten Test vor dem Pflichtspielauftakt mit 5:3 (3:2) gegen den SV Anadolu durch. Der Bezirksligist ging in der 29. Minute durch Edis Ramovic in Führung, Lars Kilian (34.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen