TuS in Urbar gegen Aufsteiger Immendorf gegen Rübenach erstmals im Verbands-Oberhaus 16.10.2025, 13:00 Uhr

i Ein Dankeschön in und an Urbar: Dort durften die Immendorfer (hier nach dem 0:2 im Rheinlandpokal gegen Emmelshausen-Karbach) oft ausweichen, am Freitag gegen Rübenach im Derby wahrscheinlich zum letzten Mal, dann geht es zurück aufs heimische Dörnchen. Jörg Niebergall

Seit dem Aufstieg des FV Rübenach gibt es ein Koblenzer Team mehr in der Rheinlandliga. Das Derby gegen den TuS Immendorf ist da natürlich etwas Besonderes – es steigt am Freitagabend in Urbar.

Fünf Jahre lang spielten der TuS Immendorf und der FV Rübenach in der Fußball-Bezirksliga Mitte gegeneinander, dann verabschiedeten sich die Immendorfer 2023 Richtung Rheinlandliga, dort spielen sie nun ihre dritte Saison. In diesem Sommer haben sich die Rübenacher über die Aufstiegsrunde dazu gesellt.







Artikel teilen

Artikel teilen