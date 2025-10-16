Seit dem Aufstieg des FV Rübenach gibt es ein Koblenzer Team mehr in der Rheinlandliga. Das Derby gegen den TuS Immendorf ist da natürlich etwas Besonderes – es steigt am Freitagabend in Urbar.
Fünf Jahre lang spielten der TuS Immendorf und der FV Rübenach in der Fußball-Bezirksliga Mitte gegeneinander, dann verabschiedeten sich die Immendorfer 2023 Richtung Rheinlandliga, dort spielen sie nun ihre dritte Saison. In diesem Sommer haben sich die Rübenacher über die Aufstiegsrunde dazu gesellt.