TuS bleibt Viertletzter
Immendorf fehlt die Abgezocktheit beim 1:3 in Bitburg
Immendorfs Coach Marvin Schenk war enttäuscht nach der Niederlage in Bitburg, denn beim 1:3 war für die Gäste viel mehr möglich.
Immendorfs Coach Marvin Schenk war enttäuscht nach der Niederlage in Bitburg, denn beim 1:3 war für die Gäste viel mehr möglich.
Manfred Böhmer/balu

Für Rheinlandligist TuS Immendorf war viel mehr drin aus Sicht von Trainer Marvin Schenk beim 1:3 in Bitburg. Bei einem hatte aber der Eifel-FCB ganz klar die Nase vorne: bei der Abgezocktheit vor dem Tor.

Lesezeit 2 Minuten
Der TuS Immendorf hat beim FC Bitburg eine Chance verpasst, sich im Abstiegskampf der Fußball-Rheinlandliga auf einen der sicheren Plätze zu hieven: Beim 1:3 (0:1) des Viertletzten ließen die Gäste vor allem in der zweiten Hälfte einiges an Möglichkeiten aus und ließen sich zudem vom Tabellenachten auskontern.

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