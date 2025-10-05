Wichtiger „Heimsieg“ für den TuS Immendorf, bittere Niederlage für den Aufsteiger SV Eintracht Mendig in der Rheinlandliga: Durch das 2:0 des TuS in Urbar haben sich beide in der Tabelle angenähert.
Aufatmen beim TuS Immendorf in der Fußball-Rheinlandliga: In einem reinen Kampfspiel setzte sich die Elf von Trainer Marvin Schenk gegen Aufsteiger SV Eintracht Mendig mit 2:0 (0:0) durch und sicherte sich drei ganz wichtige Punkte. Wegen der Kunstrasenerneuerung auf dem heimischen Dörnchen musste der TuS zum wiederholten Male ausweichen.