TuS holt wichtigen Dreier
Immendorf bleibt der Linzer Angstgegner
Hier war der Linzer Schlussmann Tylron Wielpütz zur Stelle, zweimal musste der Keeper des VfB allerdings hinter sich greifen. Sein Team verlor beim TuS Immendorf mit 0:2 - und bleibt damit gegen den Koblenzer Stadtteilklub weiter ohne Erfolg.
Wolfgang Heil

Der TuS Immendorf bleibt für den VfB Linz ein Angstgegner. Mit einem 2:0-Sieg sicherte sich der Tus drei wichtige Punkte im Abstiegskampf – und verwies den Gegner zum vierten Mal in Folge sieglos vom Platz. 

Den ersehnten Sieg zum Rückrundenauftakt in der Fußball-Rheinlandliga konnte, das Regelwerk gibt es nicht anders her, nur eine Mannschaft einfahren. Dies gelang dem TuS Immendorf mit einem 2:0 (0:0) über den VfB Linz, der gegen Immendorf auch im vierten Anlauf sieglos blieb.

