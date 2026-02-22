TuS holt wichtigen Dreier Immendorf bleibt der Linzer Angstgegner Matthias Schlenger 22.02.2026, 19:20 Uhr

i Hier war der Linzer Schlussmann Tylron Wielpütz zur Stelle, zweimal musste der Keeper des VfB allerdings hinter sich greifen. Sein Team verlor beim TuS Immendorf mit 0:2 - und bleibt damit gegen den Koblenzer Stadtteilklub weiter ohne Erfolg. Wolfgang Heil

Der TuS Immendorf bleibt für den VfB Linz ein Angstgegner. Mit einem 2:0-Sieg sicherte sich der Tus drei wichtige Punkte im Abstiegskampf – und verwies den Gegner zum vierten Mal in Folge sieglos vom Platz.

Den ersehnten Sieg zum Rückrundenauftakt in der Fußball-Rheinlandliga konnte, das Regelwerk gibt es nicht anders her, nur eine Mannschaft einfahren. Dies gelang dem TuS Immendorf mit einem 2:0 (0:0) über den VfB Linz, der gegen Immendorf auch im vierten Anlauf sieglos blieb.







