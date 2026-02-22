Der TuS Immendorf bleibt für den VfB Linz ein Angstgegner. Mit einem 2:0-Sieg sicherte sich der Tus drei wichtige Punkte im Abstiegskampf – und verwies den Gegner zum vierten Mal in Folge sieglos vom Platz.
Den ersehnten Sieg zum Rückrundenauftakt in der Fußball-Rheinlandliga konnte, das Regelwerk gibt es nicht anders her, nur eine Mannschaft einfahren. Dies gelang dem TuS Immendorf mit einem 2:0 (0:0) über den VfB Linz, der gegen Immendorf auch im vierten Anlauf sieglos blieb.