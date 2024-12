TuS in Topform Immendorf bezwingt Wittlich mit 5:0 Lutz Klattenberg 01.12.2024, 18:07 Uhr

i Fünf Tore erzielte der TuS Immendorf gegen Wittlich. dpa

Für den TuS Immendorf läuft es derzeit in der Rheinlandliga prächtig. Jetzt gelang den Immendorfern sogar ein 5:0-Erfolg gegen Meisterschaftsanwärter Rot-Weiß Wittlich.

Kurz vor dem Jahresende ist dem TuS Immendorf ein perfekter Start in die Rückrunde der Fußball-Rheinlandliga gelungen. Im Heimspiel war die Mannschaft von Trainer Torben Kühl-Decker Aufstiegsaspirant SV Rot-Weiß Wittlich in allen Belangen überlegen und setzte sich auch in der Höhe verdient mit 5:0 (2:0) durch.

