Wirgeser Torwart sieht Rot Immendorf belohnt sich mit 4:1 für die tiefen Täler Matthias Schlenger 26.09.2026, 17:46 Uhr

i Vor 250 Zuschauern lieferten sich die Immendorfer (in Rot) und ihre Gäste aus Wirges eine intensive Rheinlandliga-Partie, die der TuS auf seinem Dörnchen mit 4:1 durch zwei späte Tore noch vom Ergebnis her klar gewann. Jörg Niebergall

Der TuS Immendorf hat im fünften Heimspiel auf dem Dörnchen seinen vierten Sieg gefeiert. Gegen die Spvgg EGC Wirges fielen beim 4:1 die Tore zwar spät, aber sie fielen. Bei den Gästen sah der Torwart Rot, sehr zum Ärger seines Trainers.

Inwiefern späte Tore den Gesamteindruck des Spiels etwas verfälschen, darf diskutiert werden. Unterm Strich steht ein weiterer Heimsieg für Fußball-Rheinlandligist TuS Immendorf, dem ein 4:1 (2:1)-Erfolg über die Spvgg EGC Wirges gelang. Der TuS steht nun bei 14 Punkten, für die Gäste bleibt es bei sieben Punkten und einem Abstiegsplatz.







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