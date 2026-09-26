Der TuS Immendorf hat im fünften Heimspiel auf dem Dörnchen seinen vierten Sieg gefeiert. Gegen die Spvgg EGC Wirges fielen beim 4:1 die Tore zwar spät, aber sie fielen. Bei den Gästen sah der Torwart Rot, sehr zum Ärger seines Trainers.
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Inwiefern späte Tore den Gesamteindruck des Spiels etwas verfälschen, darf diskutiert werden. Unterm Strich steht ein weiterer Heimsieg für Fußball-Rheinlandligist TuS Immendorf, dem ein 4:1 (2:1)-Erfolg über die Spvgg EGC Wirges gelang. Der TuS steht nun bei 14 Punkten, für die Gäste bleibt es bei sieben Punkten und einem Abstiegsplatz.