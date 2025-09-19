Für den TuS Immendorf war der Sieg am Mittwoch in Andernach einer, der in vielen Bereichen ein sehr wichtiger war. Nachlegen wäre jetzt gut, aber Gegner Bitburg hat am Mittwoch Rot-Weiss Wittlich geschlagen.
Lesezeit 2 Minuten
Die Steine, die den Akteuren des Fußball-Rheinlandligisten TuS Immendorf am Mittwochabend beim Last-Minute-3:2 in Andernach vom Herzen gefallen sind, hat man sicher auch bis Arenberg gehört. Dort nämlich geht es für den TuS in der englischen Woche weiter, zu Gast ist am Sonntag um 15 Uhr der FC Bitburg.