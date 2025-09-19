TuS spielt wieder in Arenberg Immendorf begrüßt den Wittlich-Bezwinger Bitburg 19.09.2025, 06:00 Uhr

i Darf der TuS Immendorf am Sonntag daheim gegen den FC Bitburg noch einmal feiern wie hier am Mittwoch in Andernach beim 1:1 durch Lars Kilian? Am Ende hatte der TuS um (von links Robin Reichert, Kilian, Andreas Nicolay, Lukas Claus und Kapitän Marvin Weber 3:2 gewonnen. Jetzt soll in Arenberg nachgelegt werden. René Weiss

Für den TuS Immendorf war der Sieg am Mittwoch in Andernach einer, der in vielen Bereichen ein sehr wichtiger war. Nachlegen wäre jetzt gut, aber Gegner Bitburg hat am Mittwoch Rot-Weiss Wittlich geschlagen.

Die Steine, die den Akteuren des Fußball-Rheinlandligisten TuS Immendorf am Mittwochabend beim Last-Minute-3:2 in Andernach vom Herzen gefallen sind, hat man sicher auch bis Arenberg gehört. Dort nämlich geht es für den TuS in der englischen Woche weiter, zu Gast ist am Sonntag um 15 Uhr der FC Bitburg.







