Mit einer beeindruckenden Aufholjagd hat der FC Cosmos Platz zwei in der Fußball-Rheinlandliga erobert – und allem Anschein nach noch nicht genug. Nach dem 3:1 bei Tabellenführer SG 2000 Mülheim-Kärlich steht für das Team um Trainer Yusuf Emre Kasal das nächste Duell gegen einen Konkurrenten aus dem vorderen Tabellendrittel auf dem Programm: Am Sonntag um 15 Uhr geht’s auf dem Kunstrasen in Mendig gegen die SG Hochwald Hentern. „Sie haben ja am Ende der Hinrunde noch vor uns gestanden, ich hatte sie zumindest im Kampf um Platz zwei auf dem Zettel“, sagt Kasal, der sich von dem jüngsten Abwärtstrend der Gäste (ein Punkt aus den vergangenen vier Spielen) aber nicht täuschen lässt: „Das wird das nächste Spitzenspiel für uns.“

Trainer mit mahnenden Worten

Weil die „Cosmonauten“ zuletzt alle Prüfungen mit Bravour gemeistert haben, ist das Selbstvertrauen entsprechend groß, es ist indes auch ein Moment, in dem die Trainer mahnende Worte finden. Denn noch ist nichts gewonnen für den ehrgeizigen Verein, Kasal weiß, dass seine Mannschaft nach wie vor wenig liegen lassen darf. „Wir kennen die Drucksituation nur zu gut. Wir durften in den ersten Spielen nach dem Winter nicht patzen, um an Platz zwei dranzubleiben – und wenn wir jetzt ganz oben noch ein Wörtchen mitreden wollen, sollten wir diesen Weg weitergehen“, sagt der Trainer.

Er nimmt dabei erfreut zur Kenntnis, dass die Akteure allesamt nicht zur Selbstzufriedenheit neigen, Kasal stellt einen „großen Hunger“ im Team fest, „der Siegeswille ist in jedem Spiel zu spüren“. Diese Eigenschaften zu bewahren ist nun seine Aufgabe. „Jedes Spiel hat ja immer auch seine eigene Geschichte. Manchmal ist Geduld gefragt, dann wieder mehr Defensivarbeit – oder auch Umschaltspiel“, sagt er und lobt die Vielseitigkeit. Aber er betont auch: „Die letzten Ergebnisse haben keine Bedeutung mehr.“

Unmut über Eyrices Platzverweis

Mit Bodenhaftung und Selbstvertrauen statt Selbstzufriedenheit soll also der Druck auf Spitzenreiter Mülheim-Kärlich aufrechterhalten werden, um den sechsten Sieg in Folge einzufahren. Ärgerlich ist für den Coach dabei, dass er nun erneut auf Yasa Eyrice verzichten muss. Er war gerade erst von einer Rot-Sperre ins Team zurückgekehrt, ehe er in Mülheim-Kärlich Gelb-Rot kassierte. „Er ist ein wichtiger Spieler für uns. Es war dumm, er hat sich und uns damit bestraft“, findet Kasal klare Worte. Nicht mit dabei sein wird auch Tufan Kelleci, der zwar wieder im Training ist, aber langsam wieder aufgebaut werden soll.