So geht’s weiter in der Vorbereitung bei den sechs besten Mannschaften aus dem Fußballkreis Hunsrück/Mosel:

Der Testspielreigen geht weiter: Am Mittwoch kam der Bezirksliga-Aufsteiger SG Viertäler Oberwesel gegen den Bezirksliga-Absteiger SSV Boppard nicht über ein 2:2 hinaus. Am Wochenende sind fast alle überkreislichen Fußballmannschaften aus dem Kreis Hunsrück/Mosel im Testspieleinsatz.

Nach der Absage der SG Vorderhunsrück (A Staffel 6) sucht die SG Viertäler Oberwesel noch einen Sparringspartner für Samstag oder Sonntag. Am Mittwoch musste sich der Bezirksliga-Aufsteiger gegen den Bezirksliga-Absteiger SSV Boppard in Oberwesel mit einem 2:2 (1:0) begnügen. Der neue spielende Co-Trainer Fabio Aquila hatte Oberwesel in Front gebracht (14.), nach der Pause glich Oliver Kaucher für Boppard aus (61.). Der SSV ging durch Nikolas Block sogar kurz vor Schluss in Führung (85.), aber Oberwesels Lukas Stüber gelang noch der 2:2-Endstand (89.).

FCEK begrüßt auf Quintinsberg einen Hessenligisten

Oberligist FC Emmelshausen-Karbach misst sich am Samstag (14.30 Uhr) in Karbach mit dem FC Eddersheim, der in der vergangenen Saison als Tabellenneunter die Hessenliga abschloss. Für den Rheinlandligisten TuS Kirchberg geht es am Sonntag (15 Uhr) zum Verbandsliga-Südwest-Aufsteiger SG Hüffelsheim, dort ist der ehemalige Argenthaler André Weingärtner Trainer. Hüffelsheim ist bereits am heutigen Freitag (19 Uhr) Testspielort für einen weiteren Rhein-Hunsrücker Klub: Bezirksligist SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen ist dann bei den Hüffelsheimern zu Gast. Am heutigen Freitag testet auch Bezirksligist FC Emmelshausen-Karbach II. Um 19.30 Uhr geht es zur SG Mosel Löf (A Staffel 6).

Blick zum sechsten überkreislichen Verein aus dem Kreis Hunsrück/Mosel: Rheinlandligist SV Laubach sollte am Samstagmorgen eigentlich gegen den West-Bezirksligisten SG Ellscheid testen. Aber die Ellscheider sagten ab. Laubachs Trainer Tobias Jakobs fand schnellen Ersatz: Nun geht es am Samstagmorgen um 11.30 Uhr für Vordereifel-Elf gegen den West-Bezirksligisten SV Lüxem.