Andernach muss zu Trier II Höchste Priorität: Kim Kossmann hält es mit Jogi Löw 03.10.2025, 13:00 Uhr

i Andernachs Trainer Kim Kossmann feierte mit seiner Elf zuletzt den 2:1-Sieg unter heimischem Flutlicht gegen Hochwald und davor ein 3:2 in Linz, nun geht es am Sonntag zum starken Aufsteiger Eintracht Trier II. Jörg Niebergall

Für die SG 99 Andernach geht es am Sonntag zu einem Aufsteiger, der Eindruck in der Rheinlandliga geschunden hat als Aufsteiger. Die „Bäckerjungen“ sind bei Eintracht Trier II zu Gast – und ein bisschen wohl auch bei Eintracht Trier I.

Mit zwei Siegen in Folge hat sich die SG 99 Andernach in der Fußball-Rheinlandliga zum einen auf zehn Punkte gehievt und zum anderen auf den zwölften Tabellenplatz. „Wir haben uns ein bisschen daraus geholt“, sagt SG-Coach Kim Kossmann und meint mit „daraus“ die Abstiegszone.







