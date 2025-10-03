Für die SG 99 Andernach geht es am Sonntag zu einem Aufsteiger, der Eindruck in der Rheinlandliga geschunden hat als Aufsteiger. Die „Bäckerjungen“ sind bei Eintracht Trier II zu Gast – und ein bisschen wohl auch bei Eintracht Trier I.
Lesezeit 2 Minuten
Mit zwei Siegen in Folge hat sich die SG 99 Andernach in der Fußball-Rheinlandliga zum einen auf zehn Punkte gehievt und zum anderen auf den zwölften Tabellenplatz. „Wir haben uns ein bisschen daraus geholt“, sagt SG-Coach Kim Kossmann und meint mit „daraus“ die Abstiegszone.