Weller nach 0:2 bedient Hochwald-Bus hat eine Panne, Wissens Zug ist abgefahren Jens Kötting 22.03.2026, 21:31 Uhr

i Erneute Bauchlandung: Der VfB Wissen mit Luis Schneider (in Blau) verlor zu Hause gegen die SG Hochwald um 2:0-Torschütze Elias Stelker und hat nun schon 14 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer. Manfred Böhmer/balu

Rheinlandliga-Schlusslicht VfB Wissen kann nach dem 0:2 gegen die SG Hochwald noch stärker in die Planungen für die Bezirksliga Ost. Denn jetzt sind es schon 14 Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz.

Schlusslicht VfB Wissen hat in der Fußball-Rheinlandliga den „wohl letzten Strohhalm" im Abstiegskampf nicht ziehen können und das Heimspiel gegen die SG Hochwald verloren. Nach einer Partie auf schwachem Niveau mit zahlreichen Fehlpässen und Ballverlusten auf beiden Seiten mussten sich die Wissener mit 0:2 (0:0) geschlagen geben und haben jetzt 14 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer.







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