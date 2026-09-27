Rheinlandligist SV Laubach hat nach vier sieglosen Spielen hintereinander wieder einen Sieg eingefahren: Das 2:1 gegen die TuS Mosella Schweich war aber ein hartes Stück Arbeit. Gut, dass die Gastgeber einen Stürmer in Top-Form haben.
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Aufatmen allenthalben auf dem Laubacher Sportplatz: In der Fußball-Rheinlandliga bezwang der heimische SV den Gast TuS Mosella Schweich mit 2:1 (1:0). Es war der erste Dreier nach vier sieglosen Liga-Auftritten für die Jakobs-Elf. Der sich als einziger in Hochform befindende Julian Schmitz netzte doppelt, seine Saisontreffer sieben und acht hievten ihn an die Spitze der Torjägerliste zusammen mit Malbergs Justin Nagel.