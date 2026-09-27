Aufatmen nach 2:1 in Laubach „Hochform-Schmitz“ trifft im Doppelpack gegen Schweich Sascha Wetzlar 27.09.2026, 20:32 Uhr

i Laubachs Julian Schmitz (in Rot) ist in starker Form, beim 2:1-Sieg gegen Schweich traf er doppelt und führt mit Malbergs Justin Nagel die Torjägerliste der Rheinlandliga mit acht Treffern an. Alfons Benz

Rheinlandligist SV Laubach hat nach vier sieglosen Spielen hintereinander wieder einen Sieg eingefahren: Das 2:1 gegen die TuS Mosella Schweich war aber ein hartes Stück Arbeit. Gut, dass die Gastgeber einen Stürmer in Top-Form haben.

Aufatmen allenthalben auf dem Laubacher Sportplatz: In der Fußball-Rheinlandliga bezwang der heimische SV den Gast TuS Mosella Schweich mit 2:1 (1:0). Es war der erste Dreier nach vier sieglosen Liga-Auftritten für die Jakobs-Elf. Der sich als einziger in Hochform befindende Julian Schmitz netzte doppelt, seine Saisontreffer sieben und acht hievten ihn an die Spitze der Torjägerliste zusammen mit Malbergs Justin Nagel.







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