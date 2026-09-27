Linz verliert gegen Trier II
Hoch und Tief bei VfB: 0:2, 2:2, fast 3:2 und dann 2:4
Philipp Nüsse stand in Trier im Tor für den verhinderten Tyron Wielpütz bei Linz, an den vier Gegentoren war er machtlos.
Philipp Nüsse stand in Trier im Tor für den verhinderten Tyron Wielpütz bei Linz, an den vier Gegentoren war er machtlos.
Heinz-Werner Lamberz

Auswärts hat der VfB Linz bislang noch nichts gerissen in dieser Rheinlandliga-Saison. Das änderte sich auch nicht beim 2:4 in Trier bei der Regionalliga-Reserve. Es hätte sich aber ändern können, zumindest ein Punkt, der zweite auswärts, war drin.

Lesezeit 2 Minuten
0:2 zur Pause zurückgelegen, auf 2:2 herangekommen, aufs 3:2 gedrängt und doch 2:4 verloren: Das ist die Kurzversion der Niederlage des Fußball-Rheinlandligisten VfB Linz bei Eintracht Trier II. Für die Gastgeber bedeutet das Tabellenplatz zwei mit 20 Punkten (einen weniger als Spitzenreiter Mülheim-Kärlich), für die Elf vom Kaiserberg ist es weiter der drittletzte Rang mit fünf Punkten.
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