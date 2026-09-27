Linz verliert gegen Trier II Hoch und Tief bei VfB: 0:2, 2:2, fast 3:2 und dann 2:4 Mirko Bernd 27.09.2026, 19:14 Uhr

i Philipp Nüsse stand in Trier im Tor für den verhinderten Tyron Wielpütz bei Linz, an den vier Gegentoren war er machtlos. Heinz-Werner Lamberz

Auswärts hat der VfB Linz bislang noch nichts gerissen in dieser Rheinlandliga-Saison. Das änderte sich auch nicht beim 2:4 in Trier bei der Regionalliga-Reserve. Es hätte sich aber ändern können, zumindest ein Punkt, der zweite auswärts, war drin.

0:2 zur Pause zurückgelegen, auf 2:2 herangekommen, aufs 3:2 gedrängt und doch 2:4 verloren: Das ist die Kurzversion der Niederlage des Fußball-Rheinlandligisten VfB Linz bei Eintracht Trier II. Für die Gastgeber bedeutet das Tabellenplatz zwei mit 20 Punkten (einen weniger als Spitzenreiter Mülheim-Kärlich), für die Elf vom Kaiserberg ist es weiter der drittletzte Rang mit fünf Punkten.







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