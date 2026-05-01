Laubachs Landen nach Mülheim
Herber Verlust für SV vor Heimspiel gegen TuS Kirchberg
Laubachs Torwart Jonas Landen (in Gelb) wird kommende Saison nicht mehr mit Luca Münnich zusammenspielen, sondern mit Paul Heuse
Laubachs Torwart Jonas Landen (in Gelb) wird kommende Saison nicht mehr mit Luca Münnich zusammenspielen, sondern mit Paul Heuser (links), denn Landen wechselt zur SG Mülheim-Kärlich.
Alfons Benz

Es hätte ein entspannter Rheinlandliga-Nachmittag in Laubach werden können zwischen dem SV und dem TuS Kirchberg. Aber da in der Oberliga noch zwei Rheinlandklubs absteigen können, wird es genau das nicht.

Lesezeit 2 Minuten
Das Duell zwischen den ehemaligen Karbacher Teamkollegen auf den Trainerbänken des SV Laubach (Tobias Jakobs) und des TuS Kirchberg (Selim Denguezli) ist vier Spieltage vor Schluss der Fußball-Rheinlandliga keines zum Entspannen. Denn am Sonntag (15 Uhr) spielt in Laubach und auch auf einigen anderen Plätzen im Verbandsoberhaus mit rein, dass es fünf Rheinlandliga-Absteiger statt vier geben könnte.

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