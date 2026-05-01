Es hätte ein entspannter Rheinlandliga-Nachmittag in Laubach werden können zwischen dem SV und dem TuS Kirchberg. Aber da in der Oberliga noch zwei Rheinlandklubs absteigen können, wird es genau das nicht.
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Das Duell zwischen den ehemaligen Karbacher Teamkollegen auf den Trainerbänken des SV Laubach (Tobias Jakobs) und des TuS Kirchberg (Selim Denguezli) ist vier Spieltage vor Schluss der Fußball-Rheinlandliga keines zum Entspannen. Denn am Sonntag (15 Uhr) spielt in Laubach und auch auf einigen anderen Plätzen im Verbandsoberhaus mit rein, dass es fünf Rheinlandliga-Absteiger statt vier geben könnte.