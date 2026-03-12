Respekt bei beiden Trainern Heimstarke Wirgeser gegen offensivstarke Ahrweilerer Mirko Bernd 12.03.2026, 12:35 Uhr

i Nam-Ju Lee (in Rot) wird wie hier im Hinspiel, als er beim Ahrweilerer 3:0 gegen Wirges um Tim Weyand zum Endstand traf, beim Rückspiel am Samstag wieder im Kader des ABC stehen. Zuletzt fehlte er angeschlagen. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Das Hinspiel ging mit 3:0 noch recht klar an den Tabellenführer Ahrweiler BC. Das Rückspiel in Wirges am Samstag könnte enger werden. Denn die Gastgeber sind als Siebter längst angekommen in der Rheinlandliga. Und sehr heimstark.

Dieser Samstag ist in der Fußball-Rheinlandliga den drei Top-Teams vorbehalten. Papiertechnisch gesehen steht für den Ahrweiler BC die schwerste Aufgabe an, denn es geht zum Tabellensiebten Spvgg EGC Wirges. Der Aufsteiger ist ein potenzieller Stolperstein für die „Großkopferten“ – und die Elf der Baldus-Zwillinge Sven und Alexander Baldus geht die Aufgabe Ahrweiler, wie es sich geziemt, mit Respekt an.







Artikel teilen

Artikel teilen