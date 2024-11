Mülheim fährt nach Kirchberg Heimspiele für Cosmos und Immendorf Lutz Klattenberg, Matthias Schlenger 29.11.2024, 15:10 Uhr

i Lauro Männchen (am Ball) und die SG 2000 Mülheim-Kärlich sind derzeit in der Rheinlandliga nicht aufzuhalten. Der Spitzenreiter gewann zuletzt gegen die SG Vordereifel und gastiert nun in Kirchberg. Wolfgang Heil

Die Winterpause in der Fußball-Rheinlandliga naht, aber an zwei Wochenenden müssen auch Cosmos Koblenz, TuS Immendorf und Spitzenreiter SG Mülheim-Kärlich noch ran

Während die SG 2000 Mülheim-Kärlich weiterhin auf die Weihnachtsmeisterschaft in der Fußball-Rheinlandliga zusteuert und der TuS Immendorf einen Oberligaspiranten empfängt, weicht Cosmos Koblenz nun schon an den fünften Heimspiel-Austragungsort aus.FC Cosmos Koblenz – SG Westerburg So.

