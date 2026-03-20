Wissens Chancen schwinden Heimsieg gegen Hochwald ist der wohl letzte Strohhalm Mirko Bernd 20.03.2026, 14:00 Uhr

i Auch wenn sich die blau gekleideten Wissener mit Maus und Mann den Linzern entgegegenstemmten am Mittwoch, hieß es am Ende 5:0 für die Kaiserberg-Elf. Für Wissen schwindet die Hoffnung auf den Klassenerhalt immer mehr, nun steht das Heimspiel am Sonntag gegen Hochwald für das Schlusslicht an. Gegen den Fünftletzten sollte ein Sieg her, falls es überhaupt noch etwas Hoffnung geben soll beim VfB. Heinz-Werner Lamberz

Das Heimspiel gegen die SG Hochwald muss der VfB Wissen gewinnen, wenn er zumindest die kleine theoretische Chance auf den Klassenerhalt in der Rheinlandliga wahren will. Die personelle Situation erschwert dieses Unterfangen aber ganz erheblich.

Marco Weller verneint die Frage natürlich, ob für seinen VfB Wissen alles gelaufen sei? „Gelaufen ist noch gar nichts“, sagt der Trainer des Fußball-Rheinlandligisten, der das Rheinlandligist wohl kommende Saison durch ein Ost-Bezirksligist wird streichen müssen.







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