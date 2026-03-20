Das Heimspiel gegen die SG Hochwald muss der VfB Wissen gewinnen, wenn er zumindest die kleine theoretische Chance auf den Klassenerhalt in der Rheinlandliga wahren will. Die personelle Situation erschwert dieses Unterfangen aber ganz erheblich.
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Marco Weller verneint die Frage natürlich, ob für seinen VfB Wissen alles gelaufen sei? „Gelaufen ist noch gar nichts“, sagt der Trainer des Fußball-Rheinlandligisten, der das Rheinlandligist wohl kommende Saison durch ein Ost-Bezirksligist wird streichen müssen.