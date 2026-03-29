Kirchberg mit wichtigem Sieg
Heimers 40-Meter-Freistoß findet Weg ins Wirgeser Tor
Kein Tor: Der Schuss von Kirchbergs Jannik Auler (in Gelb) wird vom Wirgeser Cedric Höber geblockt, Euan Williams-Noss (links) u
Kein Tor: Der Schuss von Kirchbergs Jannik Auler (in Gelb) wird vom Wirgeser Cedric Höber geblockt, Euan Williams-Noss (links) und Torwart Marius Schröder beobachten die Szene. Einmal fand der Ball aber den Weg in den Wirgeser Kasten zum 1:0-Sieg für die Hunsrücker Gastgeber.
Karl-Friedrich Schmitt. B&P Schmitt

Der TuS Kirchberg hat mit dem 1:0 über die Spvgg EGC Wirges einen enorm wichtigen Heimsieg in der Fußball-Rheinlandliga gefeiert. Dabei musste sogar der TuS-Trainer auf dem Feld helfen, den Vorsprung über die Zeit zu bringen.

Lesezeit 3 Minuten
Nach 95 umkämpften Minuten war der Jubel auf Kirchberger Seite groß, hatte der gastgebende TuS mit dem 1:0 (1:0) gegen die Spvgg EGC Wirges doch einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf der Fußball-Rheinlandliga gelandet. Mit 30 Punkten hat der TuS nun drei mehr als Mendig (0:4 in Wittlich) auf dem ersten Abstiegsplatz, Wirges bleibt Neunter mit 36 Zählern.

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