Der TuS Kirchberg hat mit dem 1:0 über die Spvgg EGC Wirges einen enorm wichtigen Heimsieg in der Fußball-Rheinlandliga gefeiert. Dabei musste sogar der TuS-Trainer auf dem Feld helfen, den Vorsprung über die Zeit zu bringen.
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Nach 95 umkämpften Minuten war der Jubel auf Kirchberger Seite groß, hatte der gastgebende TuS mit dem 1:0 (1:0) gegen die Spvgg EGC Wirges doch einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf der Fußball-Rheinlandliga gelandet. Mit 30 Punkten hat der TuS nun drei mehr als Mendig (0:4 in Wittlich) auf dem ersten Abstiegsplatz, Wirges bleibt Neunter mit 36 Zählern.