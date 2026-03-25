Für Yusuf Emre Kasal war 2025 ein sehr emotionales Jahr, in jeder Beziehung. Sportlich, aber auch familiär. Er wurde Vater, sein eigener Vater Orhan verstarb. Sportlich hat er in Wittlich eine neue Heimat gefunden. Und arbeitet am Oberliga-Aufstieg.
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An ihrem Internet-Auftritt müssen sie noch arbeiten beim SV Rot-Weiss Wittlich. Wer sich auf der Homepage über die Geschichte und Erfolge des Fußball-Klubs informieren will, wird mit einer Erfolgsmeldung verabschiedet – mit dem Aufstieg aus der A-Klasse in die Bezirksliga im Jahr 2019.