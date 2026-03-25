Schicksalsschlag und Träume Harte Cosmos-Schule hilft Kasal im ruhigeren Wittlich Klaus Reimann 25.03.2026, 06:23 Uhr

i Die erste Niederlage mit Wittlich gab es am 14. März beim 1:2 in Andernach für Trainer Yusuf Emre Kasal (vorne). Es folgten ein 2:2 gegen Bitburg und ein 3:2 gegen Morbach, der Rückstand auf Spitzenreiter Ahrweiler beträgt fünf Punkte für den nunmehr Dritten der Rheinlandliga. Jörg Niebergall

Für Yusuf Emre Kasal war 2025 ein sehr emotionales Jahr, in jeder Beziehung. Sportlich, aber auch familiär. Er wurde Vater, sein eigener Vater Orhan verstarb. Sportlich hat er in Wittlich eine neue Heimat gefunden. Und arbeitet am Oberliga-Aufstieg.

An ihrem Internet-Auftritt müssen sie noch arbeiten beim SV Rot-Weiss Wittlich. Wer sich auf der Homepage über die Geschichte und Erfolge des Fußball-Klubs informieren will, wird mit einer Erfolgsmeldung verabschiedet – mit dem Aufstieg aus der A-Klasse in die Bezirksliga im Jahr 2019.







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