Handspiel sorgt im Derby für eine Menge Diskussionen

Es war ein 3:3 zwischen dem SV Eintracht Mendig und der SG 99 Andernach, das durchaus leistungsgerecht war. Und dennoch war da am Ende ein fader Beigeschmack. Ursächlich dafür war eine SV-“Rettungstat“ kurz vor der Pause.
Lesezeit 4 Minuten
Es gibt Partien, in denen sind nicht die Tore, sondern andere Aufreger das Gesprächsthema Nummer eins. Im mit 3:3 (1:1) zu Ende gegangenen Rheinlandligaspiel zwischen dem SV Eintracht Mendig und der SG 99 Andernach handelte es sich dabei um eine der wahrscheinlich gruseligsten Fehlentscheidungen durch das Schiedsrichtergespann in dieser Saison.