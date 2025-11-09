Mendig und Andernach mit 3:3 Handspiel sorgt im Derby für eine Menge Diskussionen René Weiss 09.11.2025, 20:21 Uhr

i Eine Situation, die während und nach dem Derby zwischen dem SV Eintracht Mendig und der SG 99 Andernach für eine Menge Diskussionsstoff sorgte: Mendigs Pascal Zimmer klärt per Hand kurz vor der Torlinie, es gibt aber weder Rot noch Strafstoß für die Gäste. René Weiss

Es war ein 3:3 zwischen dem SV Eintracht Mendig und der SG 99 Andernach, das durchaus leistungsgerecht war. Und dennoch war da am Ende ein fader Beigeschmack. Ursächlich dafür war eine SV-“Rettungstat“ kurz vor der Pause.

Es gibt Partien, in denen sind nicht die Tore, sondern andere Aufreger das Gesprächsthema Nummer eins. Im mit 3:3 (1:1) zu Ende gegangenen Rheinlandligaspiel zwischen dem SV Eintracht Mendig und der SG 99 Andernach handelte es sich dabei um eine der wahrscheinlich gruseligsten Fehlentscheidungen durch das Schiedsrichtergespann in dieser Saison.







Artikel teilen

Artikel teilen