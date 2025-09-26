ABC ist beim Vierten gefordert Hält Ahrweilers Siegesserie beim Angstgegner in Auw? 26.09.2025, 16:36 Uhr

i Ricardo Schuh Abranches (vorne, in Rot) und seine Ahrweilerer wollen sich wieder richtig reinhängen, damit in Auw bei der SG Schneifel der neunte Sieg im neunten Spiel gelingt. Martin Gausmann

Irgendwann ist immer das erste Mal. Nur wann, ist die Frage, die sich beim Rheinlandliga-Tabellenführer Ahrweiler BC stellt. Acht Mal hat der ABC bislang gespielt, acht Mal hat er gewonnen. Nun geht es zum Tabellenvierten.

In der Fußball-Rheinlandliga wurde im Vorfeld der Saison immer von den großen Drei gesprochen. Das wird es immer noch. Oft finden sich Trainerkommentare wie „Jeder kann gegen jeden gewinnen, mal abgesehen von Ahrweiler, Wittlich und Mülheim-Kärlich“ in den Vorberichten.







