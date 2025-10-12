Der Ahrweiler BC ist exakt so hoch gesprungen, wie er musste. Im Heimspiel gegen den Drittletzten SV Laubach gewann der Tabellenzweite durch zwei Tore von Almir Porca.
Beide „Serien“ haben gehalten. Das galt in der Fußball-Rheinlandliga sowohl für den gastgebenden Ahrweiler BC und seine makellose Heimserie: Auch beim 2:0 (0:0) gegen den SV Laubach ließ man nichts anbrennen. Und zugleich blieb die Auswärtsmisere für die Gäste bestehen, die auswärts weiter sieglos sind und Drittletzter bleiben während der ABC Zweiter ist – punktgleich mit Wittlich (beide 28 Zähler).