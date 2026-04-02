Nur zwei Tore fielen zwischen der SG 99 Andernach und Eintracht Trier II. Trotzdem war es ein sehr intensives zwischen den beiden offensiv starken Teams, die nach dem 1:1 schon in eine vorgezogene Osterpause gehen.
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Das von manchen prophezeite Torefestival ist es nicht geworden, doch auch wenn beim 1:1 (0:1) in der Fußball-Rheinlandliga zwischen der SG 99 Andernach und der zweiten Mannschaft von Eintracht Trier nur zwei Treffer zu bejubeln waren, so fühlten sich die Zuschauer von einer intensiven und spannenden Partie doch gut unterhalten.