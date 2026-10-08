3 Punkte von 30 möglichen hat der TuS Mayen als Rheinlandliga-Aufsteiger geholt. Man braucht kein Hellseher zu sein, um zu sagen, dass so die Klasse nicht gehalten werden kann. Deswegen will der TuS schnell punkten, am besten gegen starke Morbacher.
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Die Frage nach der Stimmung ist eine, die Marc Steil dieser Tage häufig beantworten muss. Das verwundert wenig, denn der von ihm trainierte Fußball-Rheinlandligist TuS Mayen kommt einfach auf keinen grünen Zweig. Der Aufsteiger hat weiter nur diesen einen zwar spektakulären 5:4-Sieg Ende August in Linz zu Buche stehen, ansonsten gab es aber vorher und nachher nur Niederlagen.