TuS Mayen gegen FV Morbach Gute Stimmung im Training, schlechte nach den Spielen Mirko Bernd 08.10.2026, 08:00 Uhr

i In den Spielen ab und zu, aber vor allem danach ist die Stimmung beim TuS Mayen (in Weiß-Schwarz, vorne mit Fabian Müllen) meist nicht gut, während die Gegner wie hier zuletzt Immendorfs Manuel Escher bester Laune sind. Ob sich das für die Eifeler im Heimspiel gegen die FV Morbach ändert? Jörg Niebergall

3 Punkte von 30 möglichen hat der TuS Mayen als Rheinlandliga-Aufsteiger geholt. Man braucht kein Hellseher zu sein, um zu sagen, dass so die Klasse nicht gehalten werden kann. Deswegen will der TuS schnell punkten, am besten gegen starke Morbacher.

Die Frage nach der Stimmung ist eine, die Marc Steil dieser Tage häufig beantworten muss. Das verwundert wenig, denn der von ihm trainierte Fußball-Rheinlandligist TuS Mayen kommt einfach auf keinen grünen Zweig. Der Aufsteiger hat weiter nur diesen einen zwar spektakulären 5:4-Sieg Ende August in Linz zu Buche stehen, ansonsten gab es aber vorher und nachher nur Niederlagen.







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