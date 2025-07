Mit einem Paukenschlag endete der erste Tag des 2. CSBB-Cups im Rahmen der Sportwoche der SG Horressen-Elgendorf. Fünf Minuten waren im zweiten Durchgang des mit Spannung erwarteten Topspiels der Gruppe B zwischen Rheinlandliga-Aufsteiger Spvgg EGC Wirges und Bezirksliga-Spitzenteam SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth absolviert, als sich ein heftiges Gewitter über dem unteren Westerwald entlud.

„Hoffen wir, dass wir im weiteren Verlauf zumindest von Gewittern verschont bleiben.“

Kurt Decker, Organisator des Turniers in Horressen

„So was hatten wir noch nicht“, sagte der langjährige Organisator Kurt Decker zum Abbruch des Spiels beim Stand von 1:0 für Hundsangen. „Wir haben nach der Unterbrechung 45 Minuten gewartet, aber es ging leider nicht weiter.“ Mit Blick auf die weiteren Spiele in dieser Woche ergänzte er: „Hoffen wir, dass wir im weiteren Verlauf zumindest von Gewittern verschont bleiben.“ Bis zum Finaltag am Sonntag wird stehen jeden Abend zwei Partien auf dem Plan beziehungsweise am Samstag ein U17-Leistungsvergleich.

Zurück zum Spiel zwischen der EGC und der SG: Kurz vor der Pause hatte Colin Aßmann Hundsangen in Führung gebracht (40.) – und 1:0 für den Bezirksligisten stand es auch, als die Mannschaften wegen des Gewitters in die Kabine flüchteten. „Für das Turnier wird das Spiel mit 1:0 für Hundsangen gewertet“, erklärte Decker. „Das haben wir mit dem Schiedsrichter und beiden Trainern abgesprochen.“

Gastgeber starten mit Sieg ins Turnier

Mehr Glück mit dem Wetter hatte die erste Mannschaft der gastgebenden SG Horressen-Elgendorf, deren Eröffnungsspiel gegen den FSV Ebernhahn aus der Kreisliga B ohne witterungsbedingte Zwischenfälle über die Bühne ging. Der künftige A-Ligist setzte sich durch Treffer von Martin Weber (2.) und Steffen Decker (16.) mit 2:0 durch.