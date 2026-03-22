Kein Sieger beim 1:1 in Mendig Gelb-Rot für Kirchbergs Geiß ist der große Aufreger Tim Hammer 22.03.2026, 19:51 Uhr

i Kirchbergs Enrico Geiß (Mitte) hält sich die Hand vors Gesicht: Er ahnt vermutlich schon, dass dieser Platzverweis komplett vermeidbar war. Jörg Niebergall

In der Rheinlandliga endete das Duell der Abstiegskandidaten SV Eintracht Mendig und TuS Kirchberg mit einem 1:1. Beiden Teams hilft dieser Punkt im Abstiegskampf nicht viel. Eine Rote Karte war der große Aufreger.

Damir Mrkalj, der Trainer des SV Eintracht Mendig, war nach diesem 1:1 (0:0) im Heimspiel gegen den TuS Kirchberg bitter enttäuscht. Im Duell der Abstiegskandidaten der Fußball-Rheinlandliga konnte sich keines der beiden Teams durchsetzen und das lag zum Teil auch am eigenen Unvermögen.







Artikel teilen

Artikel teilen