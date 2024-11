Wittlichs Joker stechen Gegentor in Minute 90: Vordereifel verliert Topspiel Michael Bongard

Alfons Benz 10.11.2024, 19:09 Uhr

i Vordereifels Innenverteidiger Chris Gerhartz (in Rot, rechts) bereitete durch eine starke Balleroberung das 1:0 für die SG durch Rechtsaußen Finn Jordan (links) vor. Am Ende jubelte aber Gast und Tabellenführer Rot-Weiss Wittlich um Torjäger Yannick Lauer. Dank zweier Joker-Treffer wendeten die Wittlicher vor 355 Fans in Laubach noch das Blatt und gewannen mit 2:1. Alfons Benz

Bis zur 72. Minute lag Vordereifel im Rheinlandliga-Spitzenspiel gegen Rot-Weiss Wittlich mit 1:0 in Front, aber dann drehten zwei Joker die Partie zugunsten des Tabellenführers.

Rot-Weiss Wittlich hat die Tabellenspitze in der Fußball-Rheinlandliga durch einen Treffer in der 90. Minute von Joker Kevin Arbeck verteidigt. Die Eifeler gewannen bei der SG Vordereifel in Laubach vor 355 Zuschauern mit 2:1 (0:1). Vordereifel rutschte auf Rang vier ab und hat nun fünf Punkte Rückstand auf Wittlich.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen