SV Laubach gegen VfB Linz Gefühlswelt ist bei Pokal-Verlierern völlig verschieden Mirko Bernd 09.10.2026, 16:00 Uhr

i Anfang Dezember 2025 trafen sich der SV Laubach (in Rot) und der VfB Linz letztmals in Laubach, damals entführten die Gäste vom Rhein beim 3:0 die drei Punkte. Ob sie aktuell dazu in der Lage sind oder ob die auf dem Papier favorisierten Laubacher gewinnen, wird sich am Sonntag zeigen. Alfons Benz

Zwei Verlierer vom Pokalabend am Mittwoch treffen am Sonntag in Laubach aufeinander: Allerdings schöpfen die Gastgeber Selbstvertrauen aus dem Auftritt trotz Niederlage, beim VfB Linz sieht das ein wenig anders aus.

Die beiden Fußball-Rheinlandligisten SV Laubach und VfB Linz sind am Mittwochabend im Rheinlandpokal ausgeschieden, die Gefühlswelten nach der Partie aber sind in der Eifel und am Rhein völlig verschieden vor dem direkten Duell im Verbandsoberhaus am Sonntag um 15 Uhr in Laubach.







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