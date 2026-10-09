Zwei Verlierer vom Pokalabend am Mittwoch treffen am Sonntag in Laubach aufeinander: Allerdings schöpfen die Gastgeber Selbstvertrauen aus dem Auftritt trotz Niederlage, beim VfB Linz sieht das ein wenig anders aus.
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Die beiden Fußball-Rheinlandligisten SV Laubach und VfB Linz sind am Mittwochabend im Rheinlandpokal ausgeschieden, die Gefühlswelten nach der Partie aber sind in der Eifel und am Rhein völlig verschieden vor dem direkten Duell im Verbandsoberhaus am Sonntag um 15 Uhr in Laubach.